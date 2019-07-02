Екс-"регіонала" Іванющенка зняли з розшуку

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка зняли з розшуку.

Інформація про його розшук зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

Минулого тижня екс-нардеп ще значився у переліку осіб, які переховуються від органів влади.

У Національній поліції "Українській правді" підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області.

"На початку червня ми отримали постанову прокуратури області про закриття кримінального провадження щодо вказаного громадянина. За законом це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз і зняття з розшуку", – пояснює речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Водночас, за словами Тракала, з відкритих джерел шляхом моніторингу мережі Інтернет правоохоронці дізналися про нібито скасування закриття кримінального провадження щодо Іванющенка.

"20 червня ми направили запит у прокуратуру Одеської області та в Генеральну прокуратуру на перепідтвердження. 25 червня прокуратура Одеської області надіслала офіційний документ (копію постанови), в якому вказано про прийняте рішення щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина", – розповів речник поліції.

"Відповідно, 27 червня картку розшуку було припинено на підставі первинних, а також перепідтверджуючих документів про закриття провадження", – повідомив Тракало.

Речник Нацполіції пояснив, що розшук може бути розпочатий знову в разі отримання нового доручення та відповідної постанови прокуратури.

"Якщо до нас надійде відповідне доручення з постановою про оголошення в розшук цієї особи, оперативними підрозділами буде розпочато його розшук, а інформація внесена у відповідні облікові бази", – наголосив він.

УП також звернулась до прокуратури за коментарем.

В прокуратурі Одеської області відповіли, що закрили справу проти Іванющенка у квітні 2019 року. Серед причин прокуратура назвала, по-перше, скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, по-друге, зобов’язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалась "рейдерства" одеського ринку.

Прокуратура підтвердила, що направила рішення про закриття справи "до компетентних органів, що займались розшуком підозрюваного".

Водночас, у прокуратурі стверджують, що нібито "наразі триває досудове розслідування за фактом можливого вимагання права на майно та заволодіння бюджетними коштами".

Чого саме стосується ця справа, розслідування якої триває, правоохоронці не повідомили.

Речниця глави ГПУ Лариса Сарган сказала УП, що заступник генпрокурора нібито поновив одну з частин справи, яка стосувалась вимагання частки в одеському ринку "7 кілометр".

Крім того, УП звернулась за коментарем щодо розшуку Іванющенка до начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції Василя Неволі. Він повідомив, що у квітні 2019 року комісія по контролю за файлами Інтерполу вирішила видалити з бази інформацію по екс-нардепу.

За словами Неволі, це рішення означає зняття з міжнародного розшуку. Коментувати рішення поліцейський не став, пославшись на відповідну заборону Інтерполу.

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