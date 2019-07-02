На Майдані вимагають "не пускати сепарів у Раду"

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Вівторок, 2 липня 2019, 20:58

На Майдані незалежності в Києві влаштували акцію протесту проти того, що Центральна виборча комісія зареєструвала екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Напередодні протесту подію оголосили у Facebook.

"Російського пропагандиста Шарія та шістку Януковича Клюєва зареєстровано кандидатами в депутати. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць Небесної Сотні. О 20:00 ті, кому не байдуже, виходять на Майдан! Без партійних прапорів та символіки!" – заявили організатори акції.

В акції бере участь кількасот людей.

 

На початку акції запалили димові шашки.

Протестувальники тримають численні написи, зокрема, зі слоганами "Сепарам не місце в Раді. Ми все бачимо", "Ми втомились від лайна", "Судді сядуть".

 

Кілька активістів, не причетних до акції на Майдані, спробували витягти з-під стели до людей інсталяцію, яка перебувала там давно: імпровізовану шибеницю з портретом екс-президента Петра Порошенка у зашморзі.

 

Їм завадили це зробити організатори акції. Відбулася невелика штовханина. Втрутилась поліція діалогу.

Акцію планують проводити до 11 вечора.

Українська правда

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Теми: Київ акції Клюєв ЦВК


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