ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія

Центрвиборчком може переглянути своє рішення про реєстрацію ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і одіозного блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати, якщо отримає від правоохоронних органів додаткові докази про те, що останні 5 років вони не були в Україні.

Про це написав у Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

"Отримавши рішення суду ЦВК поставили перед умовою - або реєструвати Андрія Клюєва, або потрапити під кримінальну справу", - зазначив він.

У той же час, члени комісії готові завтра вранці переглянути своє рішення.

"Я відповідально заявляю: якщо будь-який з державних органів найближчим часом надасть ЦВК хоч один доказ проживання цих осіб протягом останніх 5 років за межами України, я особисто внесу постанову про скасування їхньої реєстрації", - написала в Facebook секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

"Вважаю справою честі ЦВК витребувати ще раз документи, що підтверджують відсутність цих громадян на території України протягом п'яти років, і зняти з реєстрації панів Клюєва та Шарія! Завтра підніму це питання в ЦВК і думаю, що колеги підтримають! Прошу всі відповідні органи, не чекаючи запитів ЦВК, надати наявну інформацію! "- написала ще одна членкиня комісії Ірина Єфремова.

Тим часом, спікер Верховної Ради Андрій Парубій вимагає від правоохоронців невідкладно надати згадані докази.

"Звертаюся із запитом до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію", - заявив Парубій.

Найєм також повідомив, що рішення у Верховному суді "особисто лобіював і забезпечив" глава Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Михайло Смокович.