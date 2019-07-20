Посольство Росії в Британії визнало Крим територією України
Посольство Росії у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter опублікувало карту, де анексований Крим позначений територією України.
На це на своїй сторінці в Twitter звернуло увагу МЗС України.
Поруч із картою, на якій Крим позначений територією України, російське посольстово процитувало свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви".
Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 19 липня 2019 р.
We expect other #Kremlin entities to follow your example - @mfa_russia and etc.#CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC
Міністерство закордонних справ України подякувало російському посольству за "визнання очевидного факту".
"Ми очікуємо, що інші відомства Кремля підуть за вашим прикладом. Крим – це Україна", – йдеться в повідомленні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua