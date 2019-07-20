Посольство России в Великобритании признало Крым территорией Украины
Посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter опубликовало карту, где аннексированный Крым обозначен территорией Украины.
На это на своей странице в Twitter обратило внимание МИД Украины.
Рядом с картой, на которой Крым обозначен территорией Украины, российское посольство процитировало своего министра иностранных дел Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".
Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 19 липня 2019 р.
We expect other #Kremlin entities to follow your example - @mfa_russia and etc.#CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC
Министерство иностранных дел Украины поблагодарило российское посольству за "признание очевидного факта".
"Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
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