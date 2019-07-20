Посольство России в Великобритании признало Крым территорией Украины

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Суббота, 20 июля 2019, 03:50

Посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter опубликовало карту, где аннексированный Крым обозначен территорией Украины.

На это на своей странице в Twitter обратило внимание МИД Украины.

Рядом с картой, на которой Крым обозначен территорией Украины, российское посольство процитировало своего министра иностранных дел Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".

Министерство иностранных дел Украины поблагодарило российское посольству за "признание очевидного факта".

"Мы ожидаем, что другие ведомства Кремля последуют вашему примеру. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

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Темы: Крым МИД Росcия


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