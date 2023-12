Посольство России в Великобритании признало Крым территорией Украины

Посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter опубликовало карту, где аннексированный Крым обозначен территорией Украины.

На это на своей странице в Twitter обратило внимание МИД Украины.

Рядом с картой, на которой Крым обозначен территорией Украины, российское посольство процитировало своего министра иностранных дел Сергея Лаврова о "проведении странами НАТО агрессивной политики по отношению к Москве".

Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!



We expect other #Kremlin entities to follow your example - @mfa_russia and etc.#CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC