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США відправляють війська в Саудівську Аравію

Субота, 20 липня 2019, 06:14

В умовах  напруженості в регіоні Перської затоки США збираються розмістити військовий контингент на території Саудівської Аравії.

Дану інформацію підтвердило МЗС Саудівської Аравії, посилаючись на саудівське інформагентство SPA, пише DW.

У МЗС Саудівської Аравії відзначили, що "Ер-Ріяд і Вашингтон зміцнюють співпрацю з метою посилення безпеки і стабільності в регіоні".

У свою чергу представники Центрального військового командування США заявили в п'ятницю про те, що мета цього кроку - "захистити від загроз інтереси і військові сили США в регіоні".

Як повідомив американський телеканал CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити до Саудівської Аравії до 500 військовослужбовців. Цей контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана, яка знаходиться в пустелі на схід від Ер-Ріяда.

Невелике число військових і обслуговуючий персонал вже прибули на базу і готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСаудівська Аравія
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