США отправляют войска в Саудовскую Аравию
В условиях нарастающий напряженности в регионе Персидского залива США собираются разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии.
Данную информацию подтвердил МИД Саудовской Аравии, ссылаясь на саудовское информагентство SPA, пишет DW.
В МИД Саудовской Аравии отметили, что "Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью усиления безопасности и стабильности в регионе".
В свою очередь представители Центрального военного командования США заявили в пятницу о том, что цель этого шага - "защитить от угроз интересы и военные силы США в регионе".
Как сообщил американский телеканал CNN, администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить в Саудовскую Аравию до 500 военнослужащих. Этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана, которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда.
Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.
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