США отправляют войска в Саудовскую Аравию

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Суббота, 20 июля 2019, 06:14

В условиях нарастающий напряженности в регионе Персидского залива США собираются разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии.

Данную информацию подтвердил МИД Саудовской Аравии, ссылаясь на саудовское информагентство SPA, пишет DW.

В МИД Саудовской Аравии отметили, что "Эр-Рияд и Вашингтон укрепляют сотрудничество с целью усиления безопасности и стабильности в регионе".

В свою очередь представители Центрального военного командования США заявили в пятницу о том, что цель этого шага - "защитить от угроз интересы и военные силы США в регионе".

Как сообщил американский телеканал CNN, администрация президента США Дональда Трампа готовится отправить в Саудовскую Аравию до 500 военнослужащих. Этот контингент будет размещен на базе ВВС имени принца Султана, которая находится в пустыне к востоку от Эр-Рияда.

Небольшое число военных и обслуживающий персонал уже прибыли на базу и готовят ее к размещению ракетных комплексов Patriot, а также занимаются улучшением взлетной полосы.

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Темы: США Саудовская Аравия


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