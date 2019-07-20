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Патрульних поліцейських на Вінничині затримали за систематичне хабарництво

Субота, 20 липня 2019, 09:57

Військова прокуратура затримала начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора Літинського відділу поліції Вінничини під час отримання хабара.

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України. 

"Поліцейські вимагали і отримали хабар за непритягнення водія до відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху. 19 липня під час передачі коштів - 6 тис. грн. - капітан та старший лейтенант були затримані військовою прокуратурою спільно зі співробітниками облуправління СБУ, управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими теруправління ДБР", - повідомили у прокуратурі. 

 
 
фото - військова прокуратура Центрального регіону України

Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За даними відомства, за останні кілька тижнів під час негласних слідчих дій правоохоронці задокументували понад 50 фактів систематичного вимагання та одержання хабарів службовими особами Літинського відділу поліції. 

"Більшість з них - за участю затриманих патрульних. Поліцейські брали "дань" за невикриття у злочині проти власності, проїзд фур через місто, тощо.  "Жертвами" їхнього здирництва ставали також іноземці", - заявили у прокуратурі. 


Українська правда

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Теми: поліціяхабарВінницька область
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