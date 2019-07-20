Патрульных полицейских на Виннитчине задержали за систематическое взяточничество

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Суббота, 20 июля 2019, 09:57

Военная прокуратура задержала начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора Литинского отдела полиции Винницкой обл. при получении взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Полицейские требовали и получили взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения. 19 июля во время передачи средств - 6 тыс. грн. - капитан и старший лейтенант были задержаны военной прокуратурой совместно с сотрудниками облуправления СБУ, управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователями теруправления ГБР", - сообщили в прокуратуре.

 
 
фото - военная прокуратура Центрального региона 

Задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ведомства, за последние несколько недель во время негласных следственных действий правоохранители задокументировали более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами Литинского отдела полиции.

"Большинство из них - с участием задержанных патрульных. Полицейские брали "дань" за неразоблачение в преступлении против собственности, проезд фур через город, и тому подобное. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы", - заявили в прокуратуре.

Украинская правда

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Темы: полиция взятка Винницкая область


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