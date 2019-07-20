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Вибори: У Києві зафіксували майже 650 порушень за передвиборчу кампанію

Субота, 20 липня 2019, 14:03

За період передвиборчої кампанії поліція Києва зареєструвала 642 порушення у виборчій сфері, складено 155 адмінпротоколів, відкрито 38 кримінальних проваджень. 

Про це 20 липня повідомили у відділі комунікації поліції Києва. 

За даними правоохоронців, найбільша кількість правопорушень була пов'язана із незаконною агітацією - 354 випадки, можливий підкуп виборців - 51, хуліганство - 41, конфлікти - 40, перешкоджання виборчому  праву - 16, пошкодження майна - 9. 

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), ст. 296 (Хуліганство),  ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) та інші.

Адмінпротоколи складено за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях), ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск), ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням ЗМІ та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів). 

Також у поліції нагадали про відповідальність за ведення передвиборної агітації у "день тиші" за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму), санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 850 до 1360 гривень. 

Українська правда
Теми: вибориКиївполіція
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