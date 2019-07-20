Выборы: В Киеве зафиксировали почти 650 нарушений за предвыборную кампанию

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Суббота, 20 июля 2019, 14:03

За период предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере, составлены 155 админпротоколов, открыто 38 уголовных производств.

Об этом 20 июля сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, наибольшее количество правонарушений было связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9.

Уголовные производства расследуются по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права), ст. 296 (хулиганство), ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Админпротоколы составлены по ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах), ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск), ст.212-9 (Нарушение порядка ведения предвыборной агитации, агитации во время подготовки и проведения референдума с использованием СМИ и порядка участия в информационном обеспечении выборов).

Украинская правда

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Темы: виборы Киев полиция


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