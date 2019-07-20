Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві напали на кандидата, що скаржився Зеленському

Субота, 20 липня 2019, 15:02

За фактом нанесення тілесних ушкоджень кандидату в нардепи на 128 окрузі у м.Миколаїв Андрію Толпєкіну поліція відкрила кримінальне провадження. 

Про це 20 липня повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. 

Про факт нападу в ніч на суботу Толпєкін повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

"О 2:30 біля будинку стався напад на Толпєкіна", - зазначено на його сторінці. 

За даними правоохоронців, заявник повідомив,що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих, вдарили потерпілого по голові і втекли.

 

"Зі слів постраждалого, погроз чи інших слів нападники не виказували, одразу після нападу зникли у невідомому напрямку. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних осіб", - повідомили у поліції. 

Видання "ІншеТВ" з посиланням на довірену особу кандидата Ігоря Фінкельштейна повідомляє, що Толпєкіна госпіталізовано до нейрохірургії ЛШМД.

Зазначимо, Андрій Толпєкін балотується на 128 окрузі як самовисуванець, є адвокатом і членом партії "Воля".

Як повідомляє місцеве видання "НикВести", 17 липня під час візиту до Миколаєва президента України Володимира Зеленського Толпєкін був серед активістів, яким вдалося поспілкуватися з ним і розповісти про проблеми регіону.

Українська правда
Теми: МиколаїввибориЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Миколаїв
Росіяни вдарили ракетою в об'єкт інфраструктури в Миколаєві
Ворог атакував Миколаїв ракетами, у місті пролунав вибух
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: