В Николаеве напали на кандидата, который жаловался Зеленскому

По факту нанесения телесных повреждений кандидату в нардепы на 128 округе в Николаеве Андрею Толпекину полиция открыла уголовное производство.

Об этом 20 июля сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О факте нападения в ночь на субботу Толпекин сообщил на своей странице в Facebook.

"В 2:30 возле дома произошло нападение на Толпекина", - отмечается на его странице.

По данным правоохранителей, заявитель сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных, ударили потерпевшего по голове и скрылись.

"По словам пострадавшего, угроз нападавшие не высказывали, сразу после нападения скрылись в неизвестном направлении. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК "Умышленное легкое телесное повреждение". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц", - сообщили в полиции.

Издание "ІншеТВ" со ссылкой на доверенное лицо кандидата Игоря Финкельштейна сообщает, что Толпекин госпитализирован в нейрохирургию БСМП.

Отметим, Андрей Толпекин баллотируется на 128 округе как самовыдвиженец, является адвокатом и членом партии "Воля".

Как сообщает местное издание "НикВести", 17 июля в ходе визита в Николаев президента Украины Владимира Зеленского Толпекин был среди активистов, которым удалось пообщаться с ним и рассказать о проблемах региона.