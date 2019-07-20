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У "день тиші" агітують і приховано, і відверто - Чесно

Субота, 20 липня 2019, 15:34

В "день тиші" напередодні позачергових парламентських виборів у Києві та регіонах виявлено приховану та відверту агітацію на підтримку учасників перегонів. 

Як повідомляє рух "Чесно", зокрема, виявлено білборди з рекламою без вихідних даних, яка не містить назви партії, але натякає на неї гаслами та стилем виконання.

"Така агітація хоч і не є порушенням виборчого законодавства, але вважається прихованою. Багато зразків такої реклами розмістили ще у п’ятницю, 19 липня", - зазначають у "Чесно". 

Так, у Києві розміщено рекламу  у стилі президентської кампанії Володимира Зеленського, що, відповідно, натякає на партію "Слуга народу" та білборди, що нагадують агітаційну кампанію "Європейської солідарності". 

Також у столиці розміщено агітацію у стилі партії "Національний корпус", яка на цих виборах створила коаліцію зі "Свободою", а у Дніпрі - рекламу концерту "Океану Ельзи", яку можна розцінити як агітацію за партію "Голос" Святослава Вакарчука. 

Приховану агітацію виявлено також у Львові, Київській області, Кропивницькому та Одесі.

Окрім того, зазначають у "Чесно", зафіксовано багато агітації за конкретних кандидатів у нардепи та партії, яку розмістили у непристосованих для цього місцях та досі не прибрали, що є порушенням.

У русі зазначають, щодеякі зразки такої реклами з'явилися лише напередодні, під кінець агітаційного періоду. 

У поліції Києва повідомили, що 20 липня правоохоронці зафіксували кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у "день тиші".

"Усі вони перевіряються, поліцейські вивчать матеріали і приймуть відповідні рішення", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. 

Українська правда

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Теми: вибориагітація
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