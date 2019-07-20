Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "день тишины" агитируют и скрыто, и открыто - Честно

Суббота, 20 июля 2019, 15:34

В "день тишины" накануне внеочередных парламентских выборов в Киеве и регионах выявлена скрытая и откровенная агитация в поддержку участников гонки.

Как сообщает движение "Чесно", в частности, выявлены билборды с рекламой без выходных данных, которая не содержит названия партии, но намекает на нее лозунгами и стилем исполнения.

"Такая агитация хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы разместили еще в пятницу, 19 июля", - отмечают в "Чесно".

Так, в Киеве размещена реклама в стиле президентской кампании Владимира Зеленского, что, соответственно, намекает на партию "Слуга народа" и билборды, напоминающие агитационную кампанию "Европейской солидарности".

Также в столице размещена агитация  в стиле партии "Национальный корпус", которая на парламентских выборах создала "коалицию" со "Свободой", а в Днепре - реклама концерта "Океана Эльзы", которую можно расценить как агитацию за партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Скрытая агитация выявлена также во Львове, Киевской области, Кропивницком и Одессе.

Кроме того, отмечают в "Чесно", зафиксировано много агитации за конкретных кандидатов в нардепы и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и ​​до сих пор не убрали, что является нарушением.

В движении отмечают, что некоторые образцы такой рекламы появились только накануне, к концу агитационного периода.

В полиции Киева сообщили, что 20 июля правоохранители зафиксировали несколько вызовов о проведении незаконной агитации в "день тишины".

"Все они проверяются, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыагитация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: