В "день тишины" агитируют и скрыто, и открыто - Честно

В "день тишины" накануне внеочередных парламентских выборов в Киеве и регионах выявлена скрытая и откровенная агитация в поддержку участников гонки.

Как сообщает движение "Чесно", в частности, выявлены билборды с рекламой без выходных данных, которая не содержит названия партии, но намекает на нее лозунгами и стилем исполнения.

"Такая агитация хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы разместили еще в пятницу, 19 июля", - отмечают в "Чесно".

Так, в Киеве размещена реклама в стиле президентской кампании Владимира Зеленского, что, соответственно, намекает на партию "Слуга народа" и билборды, напоминающие агитационную кампанию "Европейской солидарности".

Также в столице размещена агитация в стиле партии "Национальный корпус", которая на парламентских выборах создала "коалицию" со "Свободой", а в Днепре - реклама концерта "Океана Эльзы", которую можно расценить как агитацию за партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Скрытая агитация выявлена также во Львове, Киевской области, Кропивницком и Одессе.

Кроме того, отмечают в "Чесно", зафиксировано много агитации за конкретных кандидатов в нардепы и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и ​​до сих пор не убрали, что является нарушением.

В движении отмечают, что некоторые образцы такой рекламы появились только накануне, к концу агитационного периода.

В полиции Киева сообщили, что 20 июля правоохранители зафиксировали несколько вызовов о проведении незаконной агитации в "день тишины".

"Все они проверяются, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.