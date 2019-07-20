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Вибори: З мажоритарної гонки "випали" 136 кандидатів - клони і самовисуванці

Субота, 20 липня 2019, 16:18

З участі у дострокових парламентських виборах на мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, 93 самовисуванців та 43 - висуванці від партій, 27 з них були "клонами" на 17 округах. 

Про це 20 липня повідомляє рух "Чесно". 

За даними руху, 129 з кандидатів, які вибули, самостійно написали звернення із заявою про відмову балотуватися, реєстрацію 7 осіб скасували примусово - реєстрацію трьох скасували за зверненням партії, ще троє порушили вимогу ст.9 закону "Про вибори народних депутатів", один кандидат висувався у кількох мажоритарних округах. 

Найбільше кандидатів скасували свої реєстрації у округах №92 на Київщині – 24% (5 кандидатів), №78 – Запорізька область – 23% (3 кандидати), №36 – Дніпропетровська область (4 кандидати).

Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі № 92 і в Одесі на окрузі з найбільшою кількістю кандидатів -№133. 

 

Скасування реєстрації відбулося на 86 округах. 

Наразі умажоритарних округах балотується 3 084 кандидатів.

Українська правда
Теми: вибори
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