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Выборы: Из мажоритарной гонки "выпали" 136 кандидатов - клоны и самовыдвиженцы

Суббота, 20 июля 2019, 16:18

Из участия в досрочных парламентских выборах в мажоритарных округах выбыли 136 кандидатов, 93 самовыдвиженцев и 43 - выдвиженцы от партий, 27 из них были "клонами" на 17 округах.

Об этом 20 июля сообщает движение "Чесно".

По данным движения, 129 из выбывших кандидатов самостоятельно написали обращение с заявлением об отказе баллотироваться, регистрация 7 человек была отменена принудительно - регистрацию трех отменили по обращению партии, еще трое нарушили требование ст.9 закона "О выборах народных депутатов", один кандидат выдвигался в нескольких мажоритарных округах.

Больше всего кандидатов отменили свои регистрации в округах №92 в Киевской области - 24% (5 кандидатов), №78 - Запорожская область - 23% (3 кандидата), №36 - Днепропетровская область (4 кандидата).

Больше всего клонов выбыло на Киевщине в округе №92 и в Одессе в округе с наибольшим количеством кандидатов - №133.

 

Отмена регистрации состоялась на 86 округах.

В настоящее время в мажоритарних округах баллотируется 3084 кандидатов.

Украинская правда
Темы: виборы
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