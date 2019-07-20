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У Дарницькій РДА викрили корупційну схему

Субота, 20 липня 2019, 16:36

Радницю голови Дарницької РДА в Києві затримали на одержанні 650 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Як повідомляє прокуратура Києва, 19 липня у ході спільної спецоперації прокуратури міста Києва, слідчого управління ГУ НП в м. Києві та Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції України затримано радницю голови Дарницької РДА, а також керівника однієї з комерційних структур, який передавав вказані кошти.

 
Всі фото прокуратури Києва

"Як установлено слідством, затримана службова особа, вступивши у змову з іншими посадовцями Дарницької РДА, утворила корупційну схему отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою РДА за державні кошти", - йдеться в повідомленні.

 

У прокуратурі зазначили, що, використовуючи службове становище, радниця голови РДА безпосередньо здійснювала контроль за безперешкодним перерахуванням бюджетних коштів за укладеними договорами на рахунки приватних підприємств.

Надалі, згідно домовленостей, представники комерційних структур систематично передавали чиновниці неправомірну вигоду, розмір якої визначався залежно від суми перерахованих підприємствам коштів, обсягу та видів виконаних будівельних робіт та становив від 10 до 15% від загальної суми договору.

 

У ході проведених обшуків у фігурантів вилучили тендерну документацію, "чорнові" записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти у сумі 60 тис. доларів США та 1160 Євро.

 

За результатами слідчих дій посадовій особі РДА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі) КК України, а керівнику комерційної структури – за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: корупціяпрокуратураКиїв
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