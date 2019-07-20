В Дарницкой РГА разоблачили коррупционную схему

Советницу председателя Дарницкой РГА в Киеве задержали на получении 650 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Как сообщает прокуратура Киева, 19 июля в ходе совместной спецоперации прокуратуры города Киева, следственного управления ГУ НП в г. Киеве и Управления защиты экономики в Киеве Нацполиции Украины задержаны советник главы Дарницкой РГА, а также руководитель одной из коммерческих структур, который передавал указанные средства.

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"Как установлено следствием, задержанное должностное лицо, вступив в сговор с другими лицами Дарницкой РГА, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создания благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, используя служебное положение, советник председателя РГА непосредственно осуществляла контроль за беспрепятственным перечислением бюджетных средств по заключенным договорам на счета частных предприятий.

В дальнейшем, согласно договоренности, представители коммерческих структур систематически передавали чиновнице неправомерную выгоду, размер которой определялся в зависимости от суммы перечисленных предприятиям средств, объема и видов выполненных строительных работ и составлял от 10 до 15% от общей суммы договора.

В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

По результатам следственных действий должностному лицу РГА сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действий с использованием предоставленного ему служебного положения по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере) УК Украины, а руководителю коммерческой структуры - по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Сейчас готовятся ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.