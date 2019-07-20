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Порядок на виборах вперше охоронятиме авіація

Субота, 20 липня 2019, 17:08
Порядок на виборах вперше охоронятиме авіація

Джерело: прес-служба Нацполіції

Під час парламентських виборів МВС вперше залучить до забезпечення правопорядку зведені загони авіапідтримки.

 

Деталі: До складу Єдиної системи авіаційної безпеки МВС увійшли співробітники Нацполіції, Нацгвардії, рятувальники та прикордонники. 

 

Інструктаж особового складу у суботу провели перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, глава Нацполіції Сергій Князєв та командувач Нацгвардії Микола Балан.

За словами Ярового, рішення про залучення спецпідрозділів авіапідтримки парку МВС для забезпечення правопорядку під час виборів прийнято міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

 

Сергій Яровий: "Залучення до чергування зведених загонів авіапідтримки дасть змогу оперативно реагувати на всі порушення під час виборчого процесу. Це потужні резерви реагування на всі виклики, які можуть виникнути в ході виборів. Вони розраховані для зменшення часу переміщення особового складу до місця події".

Українська правда
Теми: поліціяавіавибори
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