Порядок на выборах впервые будет охранять авиация

Источник: пресс-служба Нацполиции

Во время парламентских выборов МВД впервые привлечет к обеспечению правопорядка сводные отряды авиаподдержки.

Детали: В состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, спасатели и пограничники.

Инструктаж личного состава в субботу провели первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан.

По словам Ярового, решение о привлечении спецподразделений авиаподдержки парка МВД для обеспечения правопорядка во время выборов принято министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Сергей Яровой: "Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия".