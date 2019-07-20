Порядок на выборах впервые будет охранять авиация

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Суббота, 20 июля 2019, 17:08

Источник: пресс-служба Нацполиции

Во время парламентских выборов МВД впервые привлечет к обеспечению правопорядка сводные отряды авиаподдержки.

 

Детали: В состав Единой системы авиационной безопасности МВД вошли сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, спасатели и пограничники.

 

Инструктаж личного состава в субботу провели первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан.

По словам Ярового, решение о привлечении спецподразделений авиаподдержки парка МВД для обеспечения правопорядка во время выборов принято министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

 

Сергей Яровой: "Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия".

Украинская правда

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Темы: полиция авиа виборы


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