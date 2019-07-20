СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"
Джерело: заява в.о. гендиректора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександра Іванова.
СБУ в суботу проводить обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Пряма мова: "Сьогодні представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об’єкт – третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії усіх документів з цього обладнання та почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання.
Безумовно, ми, як і раніше, готові до співпраці у законодавчому полі, але ці дії виглядають дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації у АрселорМіттал Кривий Ріг".
Деталі: Компанія закликає посольства країн Великої сімки, Європейську бізнес-асоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію та "допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу та влади".
В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінальної провадження про екоцид, відкритого раніше.
Історія питання:
- 13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.
- 17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.
- 18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.
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