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СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"

Субота, 20 липня 2019, 18:27
СБУ проводить обшуки на АрселорМіттал

Джерело: заява в.о. гендиректора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олександра Іванова.

СБУ в суботу проводить обшуки на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Пряма мова: "Сьогодні представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об’єкт – третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії усіх документів з цього обладнання та почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання.

Безумовно, ми, як і раніше, готові до співпраці у законодавчому полі, але ці дії виглядають дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації у АрселорМіттал Кривий Ріг".

Деталі: Компанія закликає посольства країн Великої сімки, Європейську бізнес-асоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію та "допомогти забезпечити конструктивну співпрацю міжнародного бізнесу та влади".

В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінальної провадження про екоцид, відкритого раніше.

Разом з тим, секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обшуки на "АрселорМіттал", написав: "Тривожний виклик. Розбираюся".

Історія питання:

  • 13 липня президент Володимир Зеленський розкритикував керівництво металургійного гіганта за шкоду екології. За його словами, за останні 5 років у Кривому Розі в середньому з'явилося плюс 25 тисяч онкохворих.
  • 17 липня СБУ відкрила справу проти керівників промпідприємства через порушення норм екологічної безпеки.
  • 18 липня "АрселорМіттал Кривий Ріг" прокоментував відкриту СБУ справу і натякнув на тиск на бізнес.

Українська правда

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