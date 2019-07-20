СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал"

Источник: заявление и.о. гендиректора ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Александра Иванова.

СБУ в субботу проводит обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

Прямая речь: "Сегодня представители Службы безопасности Украины пришли с обыском в современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизации излучения.

Безусловно, мы, как и раньше, готовы к сотрудничеству в законодательном поле, но эти действия выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в АрселорМиттал Кривой Рог".

Детали: Компания призывает посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на эту ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытого ранее.

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