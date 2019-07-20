У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені

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Субота, 20 липня 2019, 19:20

Джерело: прес-служба посольства України в Індії

У ДВК закордонної виборчої дільниці в Індії були зіпсовані всі виборчі бюлетені, однак голосування відбудеться без змін.

Пряма мова: "19 липня 2019 р. в дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно були зіпсовані всі виборчі бюлетені. В результаті невідкладно вжитих заходів з боку посольства України в РІ, МЗС та ЦВК України, сьогодні, 20 липня, ДВК було отримано бюлетені на заміну зіпсованих".

Деталі: Голосування відбудеться без змін, 21 липня з 8.00 до 20.00 у приміщенні посольства України в Республіці Індія за адресою: Е-1/8, Vasant Vihar.

Українська правда

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Теми: Індія вибори


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