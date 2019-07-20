В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени

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Суббота, 20 июля 2019, 19:20

Источник: пресс-служба посольства Украины в Индии

В УИК зарубежного избирательного участка в Индии были испорчены все избирательные бюллетени, однако голосование состоится без изменений.

Прямая речь: "19 июля 2019 года в участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия действительно были испорчены все избирательные бюллетени. В результате безотлагательно принятых мер со стороны посольства Украины в РИ, МИД и ЦИК Украины, сегодня, 20 июля, УИК были получены бюллетени на замену испорченных".

Детали: Голосование пройдет без изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00 в помещении посольства Украины в Республике Индия по адресу: Е-1/8, Vasant Vihar.

Украинская правда

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Темы: Индия виборы


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