В Україні почалися дострокові парламентські вибори

У неділю в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 20 вечора.

Голосування відбувається за змішаною виборчою системою: 225 депутатів буде обрано за пропорційною системою із закритими списками, 199 – за мажоритарною системою в одномандатних округах (ще 26 округів розташовані на непідконтрольних територіях).

У бюлетені за партійними списками представлено 22 партії під такими номерами: 1 – "Опозиційний блок", 2 – "Сила і честь", 3 – ВО "Батьківщина", 4 – "Патріот", 5 – "Сила людей", 6 – "Опозиційна платформа – За життя", 7 – "Партія зелених України", 8 – ВО "Факел", 9 – об’єднання "Самопоміч", 10 – "Європейська солідарність", 11 – "Українська стратегія Гройсмана", 12 – "Громадянська позиція", 13 – "Соціальна справедливість", 14 – "Слуга народу", 15 – "Сила права", 16 – "Радикальна партія", 17 – "Партія Шарія", 18 – "Голос", 19 – "Незалежність", 20 – "Аграрна партія", 21 – ВО "Свобода", 22 – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

У мажоритарних округах, за даними руху ЧЕСНО на 20 липня, балотується 3 084 кандидати.

За даними ЦВК, на виборах зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів: від 21 міжнародної організації – 1 602, від 12 іноземних держав – 117 спостерігачів.

280 922 українців тимчасово змінили місце голосування на виборах.