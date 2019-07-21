В Украине начались досрочные парламентские выборы

В воскресенье в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера.

Голосование происходит по смешанной избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по пропорциональной системе с закрытыми списками, 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах (еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях).

Избирателям, которые голосуют по месту регистрации, выдадут два бюллетеня - для голосования за список партии и за кандидата по мажоритарному округу. Тем, кто временно сменил место голосования - только один бюллетень для голосования за список партии.

В бюллетене по партийным спискам представлено 22 партии под такими номерами: 1 - "Оппозиционный блок", 2 - "Сила и честь", 3 - ВО "Батькивщина", 4 - "Патриот", 5 - "Сила людей", 6 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 7 - "Партия зеленых Украины", 8 – ВО "Факел", 9 – объединение "Самопомич", 10 - "Европейская солидарность", 11 - "Украинская стратегия Гройсмана", 12 - "Гражданская позиция", 13 - "Социальная справедливость", 14 - "Слуга народа", 15 - "Сила права", 16 - "Радикальная партия", 17 - "партия Шария", 18 - "Голос", 19 - "Независимость", 20 - "Аграрная партия", 21 - ВО "Свобода" , 22 - "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

По данным ЦИК, всего по партийным спискам баллотируются 2746 кандидатов, по мажоритарным округам - 3085 кандидатов.

На выборах зарегистрировано 1719 официальных наблюдателей: от 21 международной организации - 1602, от 12 иностранных государств - 117.

280 922 украинцев временно изменили место голосования на выборах.