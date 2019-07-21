Хакери вкрали 7,5 терабайт данних у ФСБ РФ 

Хакери, що вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника спецслужби, надіслали інформацію журналістам.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Вкрадені дані стосуються таємних проектів з деанонімізації користувачів ресурсу Tor ( браузер, що дозволяє лишатись в інтернеті інкогніто), отримання інформації з соцмедіа та відокремлення інтернету в Росії від світової мережі.

Хакери передали інформацію для розповсюдження групі Digital Revolution, яка відома спробами попередніх хакерських нападів на ФСБ. Також дані отримали і деякі великі ЗМІ Росії.

Зловмисники також оприлюднили назви таємних проектів: "Аріон", "Надія", "Відносини", "Гривня" а також імена деяких співробітників компанії, однак ці файли ФСБ оприлюднено не було.

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