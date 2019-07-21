Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакеры украли 7,5 терабайт данных у ФСБ РФ

Воскресенье, 21 июля 2019, 01:33

Хакеры, которые украли 7,5 терабайт данных Федеральной службы безопасности России, взломав серверы подрядчика спецслужбы, прислали информацию журналистам.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Украденные данные касаются тайных проектов по деанонимизация пользователей ресурса Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получению информации из соцмедиа и отделению интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая известна попытками предыдущих хакерских нападений на ФСБ. Также данные получили и некоторые крупные СМИ России. 

Злоумышленники также обнародовали названия тайных проектов: "Арион", "Надежда", "Отношения", "Гривна", а также имена некоторых сотрудников компании, однако эти файлы ФСБ обнародованы не были.

Читайте также: Удар компроматом. Как хакеры заменяют спецслужбы.

Темы: хакерыРосcияФСБ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
хакеры
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
"Сдохнете, оккупанты голимые": украинские хакеры взломали онлайн-конференцию "РЖД"
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: