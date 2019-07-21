Хакеры, которые украли 7,5 терабайт данных Федеральной службы безопасности России, взломав серверы подрядчика спецслужбы, прислали информацию журналистам.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Украденные данные касаются тайных проектов по деанонимизация пользователей ресурса Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получению информации из соцмедиа и отделению интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая известна попытками предыдущих хакерских нападений на ФСБ. Также данные получили и некоторые крупные СМИ России.

Злоумышленники также обнародовали названия тайных проектов: "Арион", "Надежда", "Отношения", "Гривна", а также имена некоторых сотрудников компании, однако эти файлы ФСБ обнародованы не были.

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