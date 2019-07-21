Трамп запропонував помирити Південну Корею і Японію

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Неділя, 21 липня 2019, 02:25

Президент США Дональд Трамп запропонував свою допомогу у вирішенні політичних та економічних протиріч між Сеулом і Токіо.

Про це з посиланням на президента Південної Кореї повідомляє Голос Америки.

Йдеться про вимогу Південної Кореї виплатити компенсації корейцям, які працювали на японських окупантів під час Другої світової війни.

"Суперечка загострилася, коли Японія обмежила високотехнологічний експорт до Південної Кореї. В результаті виникла загроза світовому ринку електроніки і смартфонів", - наголошується в повідомленні.

Трамп повідомив, що готовий надати допомогу на прохання президента Південної Кореї Муні Чже Іна. Сеул підтвердив, що прохання було висловлено під час зустрічі президентів 30 червня.

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Теми: Японія Південна Корея США


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