Трамп предложил помирить Южную Корею и Японию

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Воскресенье, 21 июля 2019, 02:25

Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических противоречий между Сеулом и Токио

Об этом со ссылкой на президента Южной Кореи сообщает Голос Америки.

Речь идет о требовании Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время второй мировой войны.

"Спор обострился, когда Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею. В результате возникла угроза мировому рынку электроники и смартфонов", - отмечается в сообщении.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина. Сеул подтвердил, что просьба была высказана во время встречи президентов 30 июня.



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Темы: Япония Южная Корея США


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