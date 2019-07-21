Трамп предложил помирить Южную Корею и Японию

Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических противоречий между Сеулом и Токио

Об этом со ссылкой на президента Южной Кореи сообщает Голос Америки.

Речь идет о требовании Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время второй мировой войны.

"Спор обострился, когда Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею. В результате возникла угроза мировому рынку электроники и смартфонов", - отмечается в сообщении.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина. Сеул подтвердил, что просьба была высказана во время встречи президентов 30 июня.





