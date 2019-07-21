Google виплатить 11 мільйонів доларів через дискримінацію за віком

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Неділя, 21 липня 2019, 03:23

Корпорація Google погодилася виплатити 11 мільйонів доларів у рамках позову про дискримінацію по відношенню до претендентів на ті чи інші посади у віці.

Про це з посиланням на угоду передає Bloomberg.

Кожен із 227 позивачів отримає по 35 тисяч доларів. Юристи, що представляють їх, отримають 2,75 мільйона доларів.

Позов проти компанії подала жінка, яка за останні сім років намагалася влаштуватися у Google чотири рази, але усупереч високій кваліфікації їй відмовляли. У компанії стверджують, що не відхиляли її кандидатуру свідомо, але погодилися задовольнити вимоги позивачів віком 40 років і старше.



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Теми: штрафи США


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