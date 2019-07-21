Корпорация Google согласилась выплатить 11 млн долларов в рамках иска о дискриминации по отношению к претендентам на те или иные должности в возрасте.

Об этом со ссылкой на договоренности сторон передает Bloomberg.

Каждый из 227 истцов получит по 35 тысяч долларов. Юристы, представляющие их, получат 2,75 миллиона долларов.

Иск против компании подала женщина, которая за последние семь лет пыталась устроиться в Google четыре раза, но ей отказывали вопреки квалификации претендентки. В компании утверждают, что не отвергали ее кандидатуру сознательно, но согласились удовлетворить требования истцов в возрасте 40 лет и старше.