Google выплатит 11 млн долларов из-за дискриминации

259 просмотров
Воскресенье, 21 июля 2019, 03:23

Корпорация Google согласилась выплатить 11 млн долларов в рамках иска о дискриминации по отношению к претендентам на те или иные должности в возрасте.

Об этом со ссылкой на договоренности сторон передает Bloomberg.

Каждый из 227 истцов получит по 35 тысяч долларов. Юристы, представляющие их, получат 2,75 миллиона долларов.

Иск против компании подала женщина, которая за последние семь лет пыталась устроиться в Google четыре раза, но ей отказывали вопреки квалификации претендентки. В компании утверждают, что не отвергали ее кандидатуру сознательно, но согласились удовлетворить требования истцов в возрасте 40 лет и старше.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: штрафы США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Туроператора "JoinUP!" оштрафовали за повторный обман и нечестную конкуренцию 21 июня 2019, 12:35
Известная актриса получила условный срок и штраф за ужин с Путиным 14 июня 2019, 15:56
Компаниям Фирташа грозит штраф от АМКУ 12 июня 2019, 17:09
Все новости
Главные новости
В полиции рассказали о первой попытке фальсифицировать выборы
На Донбассе началось "хлебное перемирие"
Харлан выиграла золото чемпионата мира по фехтованию
СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал"
Все новости
здоровье

Выкидыш – это частое явление: симптомы и когда беременеть опять

Медицина

Как вылечить рак: эффективные методы в Украине и мире

ted

Как сахар влияет на наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів