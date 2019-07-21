Незабаром розпочнуться випробування вакцини проти ВІЛ

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Неділя, 21 липня 2019, 03:14

Незабаром в Європі, Північній та Південній Америці будуть запущені масштабні клінічні випробування вакцини проти ВІЛ.

Про це повідомляє Washington times, посилаючись на інформацією Національного інституту охорони здоров'я США.

Випробування будуть проводити на трансгендерних жінках і чоловіках, які мають статеві контакти з чоловіками.

До дослідження залучать понад 3500 добровольців віком від 18 до 60 років зі США, Мексики, Перу, Бразилії, Аргентини, Польщі, Іспанії та Італії. Планується, що набір волонтерів розпочнеться у вересні. 

За статистикою МОЗ України станом на грудень 2018 року вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані майже 244 тисяч громадян. Водночас знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ.

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Теми: МОЗ ООН


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