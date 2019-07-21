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Вскоре начнутся испытания вакцины против ВИЧ

Воскресенье, 21 июля 2019, 03:14

Вскоре в Европе, Северной и Южной Америке будут запущены крупномасштабные клинические испытания перспективной вакцины против ВИЧ.

Об этом сообщает Washington times, ссылаясь на информацию Национального института здравоохранения США.

Испытания будут проводить на трансгендерных женщинах а также мужчинах, которые имеют половые контакты с мужчинами.

К исследованию привлекут более 3,5 тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет из США, Мексики, Перу, Бразилии, Аргентины, Польши, Испании и Италии. Планируется, что набор волонтеров начнется в сентябре. 

По статистике МОЗ Украины по состоянию на декабрь 2018 года вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицированы почти 244 тысяч граждан. В то же время знают о своем статусе лишь половина от количества людей, живущих с ВИЧ.








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Темы: МинздравООН
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