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Майже 30 танків покинули базу бойовиків - ОБСЄ

Неділя, 21 липня 2019, 04:10

Місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.

"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64  и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться  звіті.

В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) – все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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