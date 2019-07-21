Майже 30 танків покинули базу бойовиків - ОБСЄ

1681 перегляд
Неділя, 21 липня 2019, 04:10

Місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.

"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64  и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться  звіті.

В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) – все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ОБСЄ Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО 17 липня 2019, 20:54
Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія видає сербського бойовика за журналіста 14 липня 2019, 06:05
В ОБСЄ засудили напад на "112 Україна" 13 липня 2019, 23:44
Усі новини
Головні новини
Верховний Суд дозволив ЦВК відмовити Онищенку в реєстрації
У поліції розповіли про першу спробу фальсифікувати вибори
На Донбасі почало діяти "хлібне перемир’я"
Харлан виграла золото чемпіонату світу з фехтування
Усі новини
Фото

13 непотрібних винаходів, які змусять вас посміхнутися

психологія

Зламана самооцінка: 10 способів її відновити

думка

Поширені звички, що передчасно старять людину