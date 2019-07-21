Майже 30 танків покинули базу бойовиків - ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.

"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64 и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться звіті.

В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) – все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.