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Почти 30 танков покинули базу боевиков - ОБСЕ

Воскресенье, 21 июля 2019, 04:10

Миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, а также шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.

Об этом сообщается в опубликованном в субботу отчете ОБСЕ.

"19 июля наблюдатели констатировала, что 18 танков Т- 64 и 11 танков Т-72, ​​4 буксируемых гаубицы (Д-30"Жаба", 122 мм), 2 самоходных гаубиц (2С1) и 9 минометов (82 мм) и далее не хватало в постоянном месте хранения", - говорится в отчете.

В то же время 19 июля ОБСЕ зафиксировало десять танков Т-64 и три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне у н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) - все это было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕДонбасс
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