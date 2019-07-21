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Погода в Україні: Спеку різко змінить похолодання

Неділя, 21 липня 2019, 09:17

У найближчі добу в Україні очікується спека, а вже з вівторка, 23 липня, чергове похолодання.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 21 липня в Україні, крім східних та більшості південних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою. 

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, на півдні та Закарпатті до 33°.

У Києві 21 липня мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°. По області вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

 

За даними синоптиків, 22 липня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім східних областей та Приазов'я, 23 липня вночі на Лівобережжі та у південній частині, вдень в більшості областей короткочасні дощі, грози.

Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 22 липня 23-28°, на півдні та сході країни 30-34°, 23 липня зниження температури на 3-6°.

 

24-25 липня теж прогнозують місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 21-26°, на півдні до 28°.

Повідомляється, що 22-23 липня у столиці знову очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень 22 липня повсюди, 23 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. 

 

Температура вночі 13-18°; вдень 22 липня 23-28°, 23 липня 20-25°.

24-25 липня у Києві місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Теми: погода
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