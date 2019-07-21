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Погода в Украине: жару резко сменит похолодание

Воскресенье, 21 июля 2019, 09:17

В ближайшие сутки в Украине ожидается жара, а уже со вторника, 23 июля, очередное похолодание.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 21 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, местами небольшой кратковременный дождь, днем ​​с грозой.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, на юге и Закарпатье до 33°.

В Киеве 21 июля переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​27-29°. По области ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

 

По данным синоптиков, 22 июля ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, 23 июля ночью на Левобережье и в южной части, днем ​​в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей около 20°; Днем 22 июля 23-28°, на юге и востоке страны 30-34°, 23 июля снижение температуры на 3-6°.

24-25 июля тоже прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 21-26°, на юге до 28°.

 

Сообщается, что 22-23 июля в столице снова ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем 22 июля повсюду, 23 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

 

Температура ночью 13-18°, днем 22 июля 23-28°, 23 июля 20-25°.

24-25 июля в Киеве местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем ​​21-26°.

Темы: погода
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