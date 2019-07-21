Вибори: в Україні не відкрилося 8 дільниць
Станом на 9 годину ранку неділі в Україні не відкрилося 8 виборчих дільниці.
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу в Києві.
"На 9 годину не розпочали роботу 8 дільниць на території України", - сказав він.
За його словами, у Чернігівській області не відкрилося 4 дільниці, 2 з яких не передали або передають документи у зв’язку зі зміною складу комісії.
"2 дільниці не відкрилися через суперечку серед членів комісії. Тобто це політичні, а не поліцейські питання", - сказав Князєв.
Крім того, у Донецькій області на одній з дільниць зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, на іншій дільниці переобрали голову комісії.
"У Миколаївській області не встигли надрукувати бюлетені, і в Житомирській області запізнюється голова комісії", - розповів голова Нацполіції.
Він додав, що загалом на території держави оперативна обстановка спокійна.
Водночас перший заступник міністра внутрішній справ Сергій Яровий повідомив, що ще 16 дільниць в Україні почали роботу із запізненням.
Пізніше прес-служба МВС повідомила, що станом на 10.00 залишаються невідкритими 2 дільничних виборчих комісій у Чернігівській області (ОВК 207) - досі відбувається передача виборчої документації.
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