Вибори: в Україні не відкрилося 8 дільниць

Станом на 9 годину ранку неділі в Україні не відкрилося 8 виборчих дільниці.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу в Києві.

"На 9 годину не розпочали роботу 8 дільниць на території України", - сказав він.

За його словами, у Чернігівській області не відкрилося 4 дільниці, 2 з яких не передали або передають документи у зв’язку зі зміною складу комісії.

"2 дільниці не відкрилися через суперечку серед членів комісії. Тобто це політичні, а не поліцейські питання", - сказав Князєв.

Крім того, у Донецькій області на одній з дільниць зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, на іншій дільниці переобрали голову комісії.

"У Миколаївській області не встигли надрукувати бюлетені, і в Житомирській області запізнюється голова комісії", - розповів голова Нацполіції.

Він додав, що загалом на території держави оперативна обстановка спокійна.

Водночас перший заступник міністра внутрішній справ Сергій Яровий повідомив, що ще 16 дільниць в Україні почали роботу із запізненням.

Пізніше прес-служба МВС повідомила, що станом на 10.00 залишаються невідкритими 2 дільничних виборчих комісій у Чернігівській області (ОВК 207) - досі відбувається передача виборчої документації.