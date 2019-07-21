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Выборы: в Украине не открылось 8 участков

Воскресенье, 21 июля 2019, 09:19
Сергей Князев

По состоянию на 9 утра воскресенья в Украине не открылось 8 избирательных участков.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев на брифинге в Киеве.

"На 9 часов не начали работу 8 участков на территории Украины", - сказал он.

По его словам, в Черниговской области не открылось 4 участка, 2 из которых не передали или передают документы в связи с изменением состава комиссии.

"2 участка не открылись из-за спора среди членов комиссии. То есть это политические, а не полицейские вопросы", - сказал Князев.

Кроме того, в Донецкой области на одном из участков испорчены контрольные листы для вбрасывания в урны, на другом участке переизбрали председателя комиссии.

"В Николаевской области не успели напечатать бюллетени, и в Житомирской области опаздывает председатель комиссии", - рассказал председатель Нацполиции.

Он добавил, что всего на территории государства оперативная обстановка спокойная.

В то же время первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что еще 16 участков в Украине начали работу с опозданием.

Позже пресс-служба МВД сообщила, что по состоянию на 10.00 остаются неоткрытыми 2 участковых избирательных комиссии в Черниговской области (ОИК 207) - до сих пор происходит передача избирательной документации.

Украинская правда

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Темы: полициявиборы
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