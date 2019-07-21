КПВВ "Майорське" не працював через "замінування"

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Неділя, 21 липня 2019, 09:41

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко на брифінгу, Українська правда

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" у неділю зранку ненадовго призупинив роботу через повідомлення про замінування.

Пряма мова: "Єдиним нестандартним питанням на даний момент залишається те, що тимчасово припинені пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорське" у зв’язку з отриманням інформації про можливе замінування КПВВ. Після відповідної перевірки пропускні операції будуть продовжені".

Деталі: Пізніше прес-служба МВС повідомила, що станом на 09.35 пропуск осіб у КПВВ "Майорське" повністю відновлено.

"Станом на 09.35 територію КПВВ, адміністративні будівлі та прилеглу місцевість повністю обстежено групою розмінування ДСНС за допомогою спеціальних технічних засобів і службових собак, що навчені на пошук вибухівки. Будь-яких небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб і транспортних засобів повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про мінування надійшло до служби "102" о 06:45 неділі. Цивільних осіб та персонал контрольних служб було евакуйовано в безпечне місце.

Українська правда

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Теми: Донбас


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