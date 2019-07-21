Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на брифинге, Украинская правда

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в воскресенье утром приостановил работу из-за сообщения о минировании.

Прямая речь: "Единственным необычным вопросом на данный момент остается то, что временно приостановлены пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в связи с получением информации о возможном минировании КПВВ. После соответствующей проверки пропускные операции будут продолжены".

Детали: Как сообщил "Новостям Донбасса" помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский, пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о минированиии.

Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.