Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на брифинге, Украинская правда

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в воскресенье утром ненадолго приостановил работу из-за сообщения о минировании.

Прямая речь: "Единственным необычным вопросом на данный момент остается то, что временно приостановлены пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в связи с получением информации о возможном минировании КПВВ. После соответствующей проверки пропускные операции будут продолжены".

Детали: Позже пресс-служба МВД сообщила, что на 09.35 пропуск лиц в КПВВ "Майорское" полностью восстановлен.

"По состоянию на 09.35 территория КПВВ, административные здания и прилегающая местность полностью обследованы группой разминирования ГСЧС с помощью специальных технических средств и служебных собак, обученных на поиск взрывчатки. Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлен", - говорится в сообщении.

Сообщение о минировании поступило в службу "102" в 06:45 воскресенья. Гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.