КПВВ "Майорское" не работает из-за "минирования"

223 просмотра
Воскресенье, 21 июля 2019, 09:41

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко на брифинге, Украинская правда

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в воскресенье утром приостановил работу из-за сообщения о минировании.

Прямая речь: "Единственным необычным вопросом на данный момент остается то, что временно приостановлены пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в связи с получением информации о возможном минировании КПВВ. После соответствующей проверки пропускные операции будут продолжены".

Детали: Как сообщил "Новостям Донбасса" помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский, пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о минированиии.

Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 26 обстрелов за сутки, двое раненых 21 июля 2019, 07:53
Почти 30 танков покинули базу боевиков - ОБСЕ 21 июля 2019, 04:10
На Донбассе началось "хлебное перемирие" 21 июля 2019, 00:43
Все новости
Главные новости
Выборы: в Украине не открылось 8 участков
В Украине начались досрочные парламентские выборы
Верховный Суд разрешил ЦИК отказать Онищенко в регистрации
В полиции рассказали о первой попытке фальсифицировать выборы
Все новости
социум

Мифы и правда о партнерских родах

ted

Как сахар влияет на наш мозг

мнение

Привычки, которые преждевременно старят человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів