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Разумков прокоментував чутки про те, що він стане спікером Ради

Неділя, 21 липня 2019, 10:12
Разумков прокоментував чутки про те, що він стане спікером Ради

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключив, що він може зайняти посаду спікера Верховної Ради.

Це він сказав перед голосуванням на виборчий дільниці у Києві.

На прохання журналістів  прокоментувати прогнози про те, що він стане спікером парламенту, Разумков відповів: "Все можливо, але про це ще рано говорити".

За його словами, три місяці тому у країні почалися зміни і наразі проходить "третій тур виборів".

Разумков зазначив, що президент Володимир Зеленський розумів, що буде важко, але не очікував такої байдужості до виконання своїх обов'язків з боку парламенту, тому прийшло розуміння необхідності глобальних змін. 

 
фото з Facebook Д. Разумкова

Він додав, що національна економіка не відчула потрясінь від того, що відбуваються дострокові вибори і таку позицію підтримують міжнародні партнери.

"15 вересня треба буде вносити новий бюджет на наступний рік і логічно, якщо його буде формувати новий парламент", - сказав Разумков.

На питання журналістів, коли люди зможуть відчути зміни, через рік чи два, і чи очікувати продовження тієї політичної позиції щодо декомунізації, яку вів попередній склад парламенту, лідер "Слуги народу" зазначив, що змін треба не очікувати, а діяти.

"Щодо декомунізації, то Конституційний суд сказав своє слово. Але вважаємо, що ініціативу з перейменуванням треба було віддавати людям. Зокрема, винести це питання на місцевий референдум", - сказав він.

У нього також запитали, чи домовлялась партія про підтримку з різними політсилами, зокрема з партією Міхеіла Саакашвілі, який напередодні закликав за списками голосувати за "Слугу народу".

За словами Разумкова, це не погано, що їх підтримують інші партії, але про це ніяких домовленостей не велось.

Нагадаємо: 

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори.
  • За даними соціологів, партія "Слуга народа" є лідером серед опитаних українців, які визначилися з вибором. За політсилу готові проголосувати 41-48% респондентів.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуРазумков ДмитровибориВерховна Рада
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