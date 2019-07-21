На дільниці на Дніпропетровщині вже проголосували 100% виборців
Неділя, 21 липня 2019, 11:05
На одній з виборчих дільниць у місті Покров на Дніпропетровщині вже проголосували всі 100% виборців.
Як повідомляє ОПОРА, станом на 9:50 на виборчій дільниці №120852 проголосували всі виборці.
ДВК №120852 розташована у державній установі "Покровський виправний центр (№79)".
До списку виборців було включено 96 громадян.
Нагадаємо:
- У неділю в Україні проходять позачергові парламентські вибори. Дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 20:00.
Українська правда