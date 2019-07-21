На дільниці на Дніпропетровщині вже проголосували 100% виборців

На одній з виборчих дільниць у місті Покров на Дніпропетровщині вже проголосували всі 100% виборців.

Як повідомляє ОПОРА, станом на 9:50 на виборчій дільниці №120852 проголосували всі виборці.

ДВК №120852 розташована у державній установі "Покровський виправний центр (№79)".

До списку виборців було включено 96 громадян.

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