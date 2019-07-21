Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На дільниці на Дніпропетровщині вже проголосували 100% виборців

Неділя, 21 липня 2019, 11:05

На одній з виборчих дільниць у місті Покров на Дніпропетровщині вже проголосували всі 100% виборців.

Як повідомляє ОПОРА, станом на 9:50 на виборчій дільниці №120852 проголосували всі виборці.

ДВК №120852 розташована у державній установі "Покровський виправний центр (№79)".

До списку виборців було включено 96 громадян.

Нагадаємо:

  • У неділю в Україні проходять позачергові парламентські вибори. Дільниці відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 20:00.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
Усі новини...
Реклама: