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На участке в Днепропетровской области уже проголосовали 100% избирателей

Воскресенье, 21 июля 2019, 11:05

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Как сообщает ОПОРА, по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели.

УИК №120852 расположена в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

В список избирателей были включены 96 граждан.

Напомним:

  • В воскресенье в Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 утра и будут работать до 20:00.

Украинская правда
Темы: виборыДнепропетровская область
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