На участке в Днепропетровской области уже проголосовали 100% избирателей

На одном из избирательных участков в городе Покров в Днепропетровской области уже проголосовали все 100% избирателей.

Как сообщает ОПОРА, по состоянию на 9:50 на избирательном участке №120852 проголосовали все избиратели.

УИК №120852 расположена в государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№79)".

В список избирателей были включены 96 граждан.

Напомним: