Голова ДВК у Києві прийшов на дільницю п’яним

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Неділя, 21 липня 2019, 11:49

Джерело: прес-служба поліції Києва

У Києві поліцейські склали адмінпротокол на голову дільничної виборчої комісії, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Пряма мова: "До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що голова дільничної виборчої комісії перебуває напідпитку. Працівники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгері, який показав результат 2,33 проміле алкоголю (сп’яніння середнього ступеню)".

Деталі: На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) КУпАП.

Голові ДВК загрожує штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 гривень).

Матеріали будуть передані на розгляд суду.

Українська правда

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Теми: вибори Київ


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