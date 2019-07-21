Председатель УИК в Киеве пришел на участок пьяным

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Воскресенье, 21 июля 2019, 11:49

Источник: пресс-служба полиции Киева

В Киеве полицейские составили админпротокол на председателя участковой избирательной комиссии, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Прямая речь: "В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что председатель участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции для проверки информации провели тест на драгера, который показал результат 2,33 промилле алкоголя (опьянение средней степени)".

Детали: На мужчину составили административные материалы по ч. 1 ст. 179 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве) КоАП.

Председателю УИК грозит штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 гривен).

Материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Украинская правда

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Темы: виборы Киев


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