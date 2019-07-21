ЦВК почала оприлюднювати явку на 12 годину

За даними зі 194 виборчих округів явка станом на 12 годину неділі склала 19,22%.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Із оприлюднених на цей момент даних найвища явка зафіксована у Луганській області (25,37%), найнижча – у Чернівецькій (12,21%).

Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.

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