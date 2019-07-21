ЦИК начала обнародовать явку на 12 часов
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Воскресенье, 21 июля 2019, 12:22
По данным из 11 избирательных округов ставка на 12:00 воскресенья составила 15.27%.
Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Из опубликованных на данный момент данных самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской области (18,85%), самая низкая - в Волынской (12,08%).
Всего на выборах в Украине создано 199 округов.
Украинская правда
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