ЦИК обнародовала явку на 12 часов
Воскресенье, 21 июля 2019, 12:22
По данным из 198 избирательных округов явка на 12:00 воскресенья составила 19,21%.
Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Из опубликованных на данный момент данных самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25,33%), самая низкая - в Черновецкой (12,21%).
Всего на выборах в Украине создано 199 округов.
Напомним:
- В 2014 году явка на парламентских выборах по состоянию на 12:00 составила 20,33%.
Украинская правда