По данным из 198 избирательных округов явка на 12:00 воскресенья составила 19,21%.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Из опубликованных на данный момент данных самая высокая явка зафиксирована в Луганской области (25,33%), самая низкая - в Черновецкой (12,21%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.

Напомним: