По данным из 11 избирательных округов ставка на 12:00 воскресенья составила 15.27%.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК.

Из опубликованных на данный момент данных самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской области (18,85%), самая низкая - в Волынской (12,08%).

Всего на выборах в Украине создано 199 округов.